В России вырос оборот розничной торговли

По итогам июня оборот розничной торговли вырос на 10% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 9,3% в мае, при этом показатель за первое полугодие 2023 года увеличился на 1,1% в годовом выражении.