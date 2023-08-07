Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Печорин
    Бред пьяного хохломуда...Против Америки — ...
  • Вовладар Даров
    Пусть уходят, мы сами способны производить такую поодукцию!!!Шведская компания...
  • Mikhail Stepanov
    Никогда Эрдоган не был другом - хитрожопая, лживая скотина, которая предаст в любой момент!Бенефис Эрдогана:...

В России вырос оборот розничной торговли

По итогам июня оборот розничной торговли вырос на 10% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 9,3% в мае, при этом показатель за первое полугодие 2023 года увеличился на 1,1% в годовом выражении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх