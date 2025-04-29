Песков: Путин неоднократно говорил о готовности РФ к переговорам по Украине

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности российской стороны к началу переговоров по урегулированию украинского кризиса без предварительных условий, ответа от украинской стороны на эти предложения нет.
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