Вывод из запоя на дому: быстрая помощь при алкогольной интоксикации

Вывод из запоя на дому — быстрая и безопасная помощь при алкогольной интоксикации. Врач-нарколог приедет к вам, поставит капельницу, снимет абстинентный синдром и нормализует состояние без госпитализации.
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