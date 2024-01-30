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Царьград

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Андрей Воробьев предложил расширить полномочия вице-губернатора по ЖКХ Хромушина

Андрей Воробьев предложил расширить полномочия вице-губернатора по ЖКХ Хромушина

Губернатор Подмосковья попросил депутатов обсудить назначение вице-губернатора еще и министром энергетики региона.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Правильно развалил сферу ЖКХ пусть теперь и энергетику развалит. Передовик и незаменимый чиновник, благодаря которому полный провал в ряде районов подмосковья подготовки к зиме. Так держать и в том же духе.... Ведь все проблемы в сфере ЖКХ решины...
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19 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Невольно задумался, а сам то Воробьев соответствует занимаемой должности? Устроив в Московской области анклавы пришлых, провал подготовки к зиме, при экспорте продовольствия отсутствие его на прилавках магазинов, рост цен, беспредел пришлых и т.д.
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19 час.

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