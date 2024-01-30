Андрей Воробьев предложил расширить полномочия вице-губернатора по ЖКХ Хромушина

АНГЕЛ АНГЕЛ

Правильно развалил сферу ЖКХ пусть теперь и энергетику развалит. Передовик и незаменимый чиновник, благодаря которому полный провал в ряде районов подмосковья подготовки к зиме. Так держать и в том же духе.... Ведь все проблемы в сфере ЖКХ решины...