Глава ЧР Рамзан Кадыров: России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, поскольку она и так выигрывает по всем фронтам.
России не нужны переговоры с Украиной
Комментарии
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vnesterov1960 Нестеров
Полностью разделяю мнение Рамзана Кадырова.
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10 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
только полная капитуляция страны 404 во главе президента террориста зеленского!дальше договор на условиях России страны победителя
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9 час.
карюкалов вячеслав
Хм.
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8 час.
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