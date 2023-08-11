Страна и люди

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России не нужны переговоры с Украиной

России не нужны переговоры с Украиной

Глава ЧР Рамзан Кадыров: России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, поскольку она и так выигрывает по всем фронтам.

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Комментарии
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vnesterov1960 Нестеров
Полностью разделяю мнение Рамзана Кадырова.
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10 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
только полная капитуляция страны 404 во главе президента  террориста зеленского!дальше договор на условиях России  страны победителя
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9 час.
карюкалов вячеслав
Хм.
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8 час.

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