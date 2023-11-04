Пентагон ограничил визиты военных и членов Конгресса в Израиль

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписал уведомление, в соответствии с которыми начнут действовать ограничения на посещение Израиля для официальных визитов членов Конгресса США, а также руководителей Министерства обороны и военных.
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