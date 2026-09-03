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Смерчи, град и шквалистый ветер: Кубань готовится к ненастью

Смерчи, град и шквалистый ветер: Кубань готовится к ненастью

Днем и до конца суток 4 сентября в ряде районов Краснодарского края прогнозируется ухудшение погодных условий.

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