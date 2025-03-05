Русская весна
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Русская весна

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«Это катастрофа»: депутаты Рады массово негодуют из-за остановки американской помощи (ФОТО)

«Это катастрофа»: депутаты Рады массово негодуют из-за остановки американской помощи (ФОТО)

Депутаты Рады массово негодуют из-за решения администрации Трампа об остановке помощи Киеву. «Читаю утренние новости, единственное мнение, которое пока приходит, это срочно собраться на молитвенный завтрак», — пишет нардеп от «Слуг народа» Александр Федиенко.

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Комментарии
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Eduard
Нэма халявы!
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Срочно всю ВРУ ,очень срочно  в Бабий Яр и.....
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13 час.
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