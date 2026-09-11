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Власти США знали о планах "Аль-Каиды"* за несколько лет до терактов

Власти США знали о планах "Аль-Каиды"* за несколько лет до терактов

Zuma/TASS Массив документов, раскрывающих предупреждения об угрозе "Аль-Каиды"* и ее планах атаковать США за несколько лет до терактов 11 сентября 2001 года, рассекретило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в годовщину трагедии.

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