СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии

Молдавский лидер Майя Санду заявила, что ее собака укусила прибывшего в Кишинёв с рабочим визитом президента Австрии Александера ван дер Беллена, потому что разволновалась из-за большого скопления людей вокруг.
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