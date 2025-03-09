В Европарламенте рассказали о проблемах с украинскими беженцами

Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах.
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