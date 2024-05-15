Китайский дипломат в ООН заявил о необходимости возобновления диалога между Киевом и Москвой в короткие сроки

Зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан выступил с заявлением по поводу украинского конфликта. По словам китайского дипломата, необходимо в самые короткие сроки создать все условия для возобновления диалога между Москвой и Киевом, подключив международное сообщество.