Китайский дипломат в ООН заявил о необходимости возобновления диалога между Киевом и Москвой в короткие сроки

Зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан выступил с заявлением по поводу украинского конфликта. По словам китайского дипломата, необходимо в самые короткие сроки создать все условия для возобновления диалога между Москвой и Киевом, подключив международное сообщество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии