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Информационный марафон - стартуем

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  • Александр Ляшенко
    Я не разделяю "восторг" анонима под кличкой "Информационный марафон - стартуем". зря он вводит в заблуждение своих 22...Богатый улов: Ито...
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Муж Виктории Нуланд рассказал, как Путин раскроет блеф Трампа, а Байден проиграл войну на Украине

Муж Виктории Нуланд рассказал, как Путин раскроет блеф Трампа, а Байден проиграл войну на Украине

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безлсу американское издание The Washington Post публикует большой и, похоже, программный текст историка и журналиста Роберта Кагана – супруга экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд и учредителя «Института изучения войны», чьи тексты о боевой ситуации на Украине публикуют практически все мировые СМИ.

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