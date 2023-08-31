В ЯНАО усилят систему видеофиксации накануне Дня знаний и выборов

На Ямале расширят систему видеонаблюдения: количество камер значительно увеличат. Безопасность северян во время массовых мероприятий в сентябре обсудили на совещании антитеррористического комитета ЯНАО под председательством Дмитрия Артюхова.
На Ямале расширят систему видеонаблюдения: количество камер значительно увеличат. Безопасность северян во время массовых мероприятий в сентябре обсудили на совещании антитеррористического комитета ЯНАО под председательством Дмитрия Артюхова.
Свежие комментарии