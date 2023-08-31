Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО усилят систему видеофиксации накануне Дня знаний и выборов

В ЯНАО усилят систему видеофиксации накануне Дня знаний и выборов

На Ямале расширят систему видеонаблюдения: количество камер значительно увеличат. Безопасность северян во время массовых мероприятий в сентябре обсудили на совещании антитеррористического комитета ЯНАО под председательством Дмитрия Артюхова.

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