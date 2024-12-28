США обеспокоены возможным введением исламских законов в Сирии после ухода Асада

США опасаются повторения афганского сценария в Сирии после ухода Башара Асада. Лидер группировки Ахмад аш-Шараа может установить строгие исламские законы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приказ - ликвидировать. Путин дал спецслужбам жёсткое распоряжение после Казани - инсайдеры
- Последняя линия обороны ВСУ. Войска бегут из Часова Яра – крупнейший котёл в истории СВО. "Азов"* разгромлен, тысячи убиты. Заявление ГУР
- Никто не сказал. А Карен Шахназаров не побоялся. По следам убийства генерала
Свежие комментарии