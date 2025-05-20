В Казани приставы помогли матери вернуть ребенка, которого скрывал отец

Судебные приставы Московского района Казани исполнили решение суда о передаче ребенка матери. Несмотря на судебное решение, отец препятствовал передаче, игнорировал требования и лишал мать общения с сыном.
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