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Царьград

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Адвокат Зограбян: Сароян удерживает печать и счета епархии

Адвокат Зограбян: Сароян удерживает печать и счета епархии

После судебного заседания по делу, связанному с Арманом Сарояном, адвокат Католикоса всех армян Ара Зограбян сообщил журналистам, что между бывшим предстоятелем Масиацотнской епархии ААЦ и духовенством существовал острый конфликт.

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