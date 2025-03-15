МЧС предупреждает калужан об опасной погоде

Согласно информации, полученной от калужского метеорологического центра, сегодня 15 марта в ближайшие 1-3 часа и до 21:00, в отдельных районах Калужской области прогнозируется интенсивный снегопад, обледенение проводов и деревьев, гололедные явления, а также скользкая дорога.