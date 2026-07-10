Власти Дагестана и Чечни выплатили 2,7 млрд руб. пострадавшим от паводка весной

Всего в обоих регионах компенсации получили 76 тыс. человек. Об этом в пятницу, 10 июля 2026 года, сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков.
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