Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку вызвал беспокойство в США

Приезд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ряд стран Латинской Америки, включая Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, заставил политического обозревателя The American Thinker Монику Шоуолтер усомниться в компетентности властей США.