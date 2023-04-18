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Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку вызвал беспокойство в США

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку вызвал беспокойство в США

Приезд министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ряд стран Латинской Америки, включая Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, заставил политического обозревателя The American Thinker Монику Шоуолтер усомниться в компетентности властей США.

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