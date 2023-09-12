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Нагорных о Галактионове: «Локо» абсолютно ему доверяет. Не задумывались об отставке, он очень достойно работает»

Нагорных о Галактионове: «Локо» абсолютно ему доверяет. Не задумывались об отставке, он очень достойно работает»

После 7 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 6-е место. — Некоторые клубы отправили в отставку своих тренеров после неудачного старта.

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