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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров впервые в сезоне остался без очков – в 9-м матче. У него 3 броска и 2 потери за 21:44 с «Нэшвиллом»

Форвард «Тампы» прервал свою результативную серию со старта регулярного чемпионата НХЛ в игре с «Предаторс» (3:2 ОТ).

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