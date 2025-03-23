После 40 лет: важные медицинские обследования для сохранения здоровья Консультации с врачами после сорока лет могут сыграть ключевую роль в предотвращении серьезных заболеваний, таких как рак простаты и болезни печени.
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