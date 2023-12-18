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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босер забросил 23-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом. У Кучерова 20 шайб, у Хаймана – 18

Босер забросил 23-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом. У Кучерова 20 шайб, у Хаймана – 18

Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3).  На счету 26-летнего американца 23 шайбы в 32 играх.

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