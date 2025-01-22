Системы ПВО сбили ночью 15 дронов в Ростовской области

Военные ночью нейтрализовали в Ростовской области 15 украинских беспилотников. Обломки БПЛА рухнули на территории частных домов и возле детсада, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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