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Китаянка из Шанхая неожиданно родила темнокожего малыша, её муж потребовал тест

Китаянка из Шанхая неожиданно родила темнокожего малыша, её муж потребовал тест

Женщина находится в браке со светлым мужем. Но родила ребёнка, который имеет более тёмный цвет кожи, чем у неё и супруга.

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