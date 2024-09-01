Современное искусство и небесные артефакты: культурная афиша сентября

«Открытое хранение. Пролог» С 30 августа Музей современного искусства «Гараж» Музей современного искусства «Гараж» начинает показывать собственную коллекцию современного искусства, тем самым знаменуя определенный этап рефлексии и размышлений о «здесь и сейчас».
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