Айвар Саттаров: «Ни у какого другого народа нет мечетей с минаретом на крыше»

Как на архитектуру Болгара повлияли, с одной стороны, армянские зодчие, с другой – климат Среднего Поволжья? Каковы особенности татарского типа мечети? В каких стилях построены мечети Аль-Марджани, Галеевская, Закабанная? Об этом и многом другом посетителям научного лектория «Миллиард.