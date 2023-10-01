Россия не должна останавливаться на возвращении в свой состав всего четырех регионов, необходимо вернуть и другие русские земли, которыми незаконно владеет Украина.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал вернуть в состав России ещё несколько областей Украины
Комментарии
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Александр Макеев
До большевистского государственного переворота не было в Российской Империи национальных территориальных образований! Вся территория была Россией! Настала пора поэтапно возвращать в состав Российской Федерации её утраченные территории, включая Прибалтику, Польшу и Финляндию! Одновременно зачищая эти территории от нацистов!
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1 д.
Сергей Бессонов
А что ещё надо поэтапно возвращать, эх уроки в школе не надо было тебе прогуливать? Вот например путешественники пишут, что изначально Великая китайская стена, в труднодоступных районах, где не подвергалась перестройке и не бывают туристы, построена так, что бойницы направлены в сторону Китая т.е. она защищала от набегов китайцев.
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16 час.
Сергей Дмитриев
Ковыряй историю глЫбже, а именно с нечаянного ж/д-ЧП, в котором пострадал Александр-III и его каденция прервалась раньше. И пошло-поехало: Зловещая Ходынская давка, 9-е января, Ленский расстрел, 05-й год, Японская, Германская войны, бутафорная февральская р-революция, отречение - всё с участием чопорного Николая-2. Госпереворот случился в феврале, если называть вещи своими именами.
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6 час.
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