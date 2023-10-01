Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал вернуть в состав России ещё несколько областей Украины

Александр Макеев До большевистского государственного переворота не было в Российской Империи национальных территориальных образований! Вся территория была Россией! Настала пора поэтапно возвращать в состав Российской Федерации её утраченные территории, включая Прибалтику, Польшу и Финляндию! Одновременно зачищая эти территории от нацистов!

Сергей Бессонов А что ещё надо поэтапно возвращать, эх уроки в школе не надо было тебе прогуливать? Вот например путешественники пишут, что изначально Великая китайская стена, в труднодоступных районах, где не подвергалась перестройке и не бывают туристы, построена так, что бойницы направлены в сторону Китая т.е. она защищала от набегов китайцев.