ЦОП «Бизнес против коррупции» наградил дипломами самых активных экспертов pro bono

25 декабря в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов наградил почетными дипломами самых активных экспертов-юристов ЦОП «БПК».
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