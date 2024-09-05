Медведев: санитарный кордон может простираться до Польши из-за прилетов ВСУ

России нужен санитарный кордон на границе с Украиной для защиты территорий от прилетов снарядов.Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС сообщил, что его ширина зависит от того, какой тип оружия поставят Украине.
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