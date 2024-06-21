Почему запись к узкому специалисту происходит через терапевта

Почему в поликлиниках записывают сначала к терапевту, а только потом к узкому специалисту, рассказала главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Ольга Барило.