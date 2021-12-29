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В массовом ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали два человека

В массовом ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали два человека

Авария произошла во вторник, 28 декабря, примерно в 19.38. По предварительным данным, 35-летний рязанец за рулём «Фольксвагена Поло» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2115 поду правлением 24-летнего молодого человека.

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