Президент Франции Эммануэль Макрон попал в сатирические мемы, так как отдыхал на концерте, пока 17 октября более 500 тысяч человек протестовали против роста цен по стране.
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