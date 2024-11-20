Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пятое нападение школьника-иноземца на русского ребёнка за две недели

Пятое нападение школьника-иноземца на русского ребёнка за две недели

Avia.pro - СМИ Ситуация, которая уже становится не просто тревожной, а абсурдной: пятое нападение школьника-мигранта на русского ребёнка за две недели.

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Комментарии
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Владимир
уже давно пора всех таких учеников вместе с родителями вернуть на родину, без права возвращения.
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1 час.
Evgenija Palette
ВЫГНАТЬ ДИАСПОРЫ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ОТОВСДУ, как сделал один Российский губернатор! И ВСЁ ПРЕКРАТИТСЯ... Высокие словеса - это не для них... К тому же, есть еще одна составляющая, кто бы что ни говорил... ЭТО - КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ... А, чтобы они &quot;успокоились&quot;, их надо выгнать из ВСЕХ образовательных учреждений. Туда, где им  самое место... Даже, если они умеют читать... НАДО ЕЩЕ ПОНЯТЬ ПРАВИЛЬНО, ЧТО ЧИТАЕШЬ...
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1 час.
Владимир Иванов
Плохо у нас с ментами!
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