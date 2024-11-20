Пятое нападение школьника-иноземца на русского ребёнка за две недели

Evgenija Palette

ВЫГНАТЬ ДИАСПОРЫ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ОТОВСДУ, как сделал один Российский губернатор! И ВСЁ ПРЕКРАТИТСЯ... Высокие словеса - это не для них... К тому же, есть еще одна составляющая, кто бы что ни говорил... ЭТО - КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ... А, чтобы они "успокоились", их надо выгнать из ВСЕХ образовательных учреждений. Туда, где им самое место... Даже, если они умеют читать... НАДО ЕЩЕ ПОНЯТЬ ПРАВИЛЬНО, ЧТО ЧИТАЕШЬ...