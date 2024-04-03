Свободная от права область?

В СЕНТЯБРЕ 2016 года ДНП «Осельки-1» заключило договор №1891 безвозмездного пользования (копии всех упомянутых далее в тексте документов есть в распоряжении редакции) с департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации на 8 земельных участков для сельскохозяйственных целей.
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