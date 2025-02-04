Бойцы ВС РФ в ходе многочасового боя отразили атаку ВСУ под Волчанском

Российским бойцам удалось в ходе боя, продолжавшегося около восьми часов, отразить атаку ВСУ в районе города Волчанск Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
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