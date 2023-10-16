Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olegus
    Губерман ссылается на «Шулхан Арух», хочется спросить, а он его читал? Или он думает, что с этой книгой никто, кроме ...Игорь Губерман. З...
  • Александр
    Сначала я должен увидеть этот последний день. (Я .Гашек).В РФ на новой куп...
  • Владимир Соловьев
    За каждое бранное слово ответишь в ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!В РФ на новой куп...

Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Когда я смотрю, как всё новое пушечное мясо с жёлто-синим шевроном бросают в мясной штурм, пока батальон «Монако» в обнимку со своими эскортницами залихватски запевает «Ще не вмерла» во французских Альпах, мне вспоминается один комичный случай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх