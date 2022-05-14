Александра Трусова: «До Олимпиады я бы сказала, что надо забыть о личной жизни. Но после – мне кажется, что можно»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась мнением, можно ли совмещать профессиональный спорт и отношения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх