Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена на золото на мировых товарных биржах продолжает расти. Сегодня драгоценный металл в очередной раз за последний месяц обновил исторический максимум, в моменте достигнув отметки 2 412 долларов за тройскую унцию.
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