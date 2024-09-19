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Bloomberg: Зеленский во время визита в США попросит оружие для "плана победы"

Bloomberg: Зеленский во время визита в США попросит оружие для "плана победы"

Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его "плана победы".

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