Френдзона, делюжншип и тоска: как молодежь увидела себя в Достоевском

Этой зимой в англоязычном TikTok завирусилась книга. Казалось бы — ничего необычного, подобное происходит постоянно: именно так стала популярной современная писательница, автор любовных романов Колин Гувер или работающая в жанре романтического фэнтези Ребекка Яррос.
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