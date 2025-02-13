Френдзона, делюжншип и тоска: как молодежь увидела себя в Достоевском

Этой зимой в англоязычном TikTok завирусилась книга. Казалось бы — ничего необычного, подобное происходит постоянно: именно так стала популярной современная писательница, автор любовных романов Колин Гувер или работающая в жанре романтического фэнтези Ребекка Яррос.