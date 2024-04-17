Дуров в интервью Карлсону объяснил, почему не захотел вести бизнес в США

Российского предпринимателя не удовлетворило поведение спецслужб. Российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что его персоной слишком сильно интересовались спецслужбы США, поэтому он не стал вести предпринимательскую деятельность в Калифорнии.
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