Дуров в интервью Карлсону объяснил, почему не захотел вести бизнес в США

Российского предпринимателя не удовлетворило поведение спецслужб. Российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что его персоной слишком сильно интересовались спецслужбы США, поэтому он не стал вести предпринимательскую деятельность в Калифорнии.