Поезд отрезал ноги: что стало с матерью, которая сожгла дочь в печи Елена ГалицкаяВ 2016 году Россию потрясло ужасное происшествие: 32-летняя женщина из таежного села Полины Осипенко родила ребенка в своем вагончике, затем сожгла его в печи и утопила труп в выгребной яме.
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