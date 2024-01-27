Поезд отрезал ноги: что стало с матерью, которая сожгла дочь в печи Елена ГалицкаяВ 2016 году Россию потрясло ужасное происшествие: 32-летняя женщина из таежного села Полины Осипенко родила ребенка в своем вагончике, затем сожгла его в печи и утопила труп в выгребной яме.