Мигранты. Половая распущенность или диверсия?

Валентина Кожевникова Все правильно, но... Оглянитесь вокруг, ведь жители России сами поддерживают среднеазиатскую культуру вживляют её в свою жизнь. Музыка, песни в стиле «танец живота» из проезжающих машин, из окон, на, как раньше назывались, танцах (дискотеках). У российских мужчин вошли в моду ваххабитские бороды (в форме лопаты). И ещё можно приводить примеры. Они и чувствуют себя здесь хозяевами. Для них то ничего с переменой места жительства не изменилось. Осталось российским женщинам надеть хиджабы и никабы.

Михаил Пантюхин Вы знаете, гладкоствол можно и без охотничьего билета купить, а что касается самообороны дома, да соглашусь, только когда ломяться или без приглашения залезли на дачу, право на ношение такого оружия самообороны не даёт, но травмат, а это серьёзно имею право носить, и если у этих двух и более придурков "светлые" намерения и более того идёт физическое нападение на меня или на женщину, ребёнка, старика имею право применить по не жизненноважным органам, даже если они без оружия, например холодного, а если с ножом, то как говорится без предупреждения!