Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты. Половая распущенность или диверсия?

Мигранты. Половая распущенность или диверсия?

Сергей Васильев *** Бастрыкин: "В РФ за последние полтора года рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов составил рекордные 283%.

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Комментарии
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Валентина Кожевникова
Все правильно, но... Оглянитесь вокруг, ведь жители России сами поддерживают среднеазиатскую культуру вживляют её в свою жизнь. Музыка, песни в стиле «танец живота» из проезжающих машин, из окон, на, как раньше назывались, танцах (дискотеках). У российских мужчин вошли в моду ваххабитские бороды (в форме лопаты). И ещё можно приводить примеры. Они и чувствуют себя здесь хозяевами. Для них то ничего с переменой места жительства не изменилось. Осталось российским женщинам надеть хиджабы и никабы.
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2 час.
Михаил Пантюхин
Вы знаете,  гладкоствол можно и без охотничьего билета купить, а что касается самообороны дома, да соглашусь, только когда ломяться или без приглашения залезли на дачу, право на ношение такого оружия самообороны не даёт, но травмат, а это серьёзно имею право носить, и если у этих двух и более придурков &quot;светлые&quot; намерения и более того идёт физическое нападение на меня или на женщину, ребёнка, старика имею право применить по не жизненноважным органам, даже если они без оружия, например холодного, а если с ножом, то как говорится без предупреждения!
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Валентина, не соглашусь с вами! Наши женщины никогда не напялят на себя ваххабитский балахон, а что касается бород, это вопрос к власти, ведь Россия светское государство, что в Конституции отражено. А громкая на улицах города &quot;музыка&quot; это нарушение общественного порядка, и нужно звонить 112. У нас во   двор как-то пришли без приглашения, мужики вышли и полиция приехала, не давали спать, больше их во дворе не было!
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1 час.

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