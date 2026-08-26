Vanguard приобретёт финтех-сервис для управления капиталом Altruist за $4 млрд

Vanguard объявила о планах приобрести финтех-платформу Altruist. Сделка должна усилить присутствие крупнейшей управляющей компании в сегменте услуг для независимых финансовых консультантов и расширить ее направление по управлению капиталом.
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