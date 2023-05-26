Пожар в жилом деревянном доме потушили в Свободном

Сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области рассказали о последствиях пожара в Свободном. По данным ведомства, ближе к вечеру в дежурную часть поступил сигнал о возгорании деревянного частного дома на улице Орджоникидзе в Свободном.
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