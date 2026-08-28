Bloomberg: Каракас может выйти из ОПЕК для привлечения инвестиций

Каракас рассматривает возможность выхода из ОПЕК. Это решение обсуждалось с американскими властями и может предоставить международным нефтяным компаниям, включая США, шанс на участие в восстановлении сектора.
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