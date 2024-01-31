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Царьград

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Жителям Архангельска подбрасывают листовки и тараканов: что происходит в столице Поморья

Жителям Архангельска подбрасывают листовки и тараканов: что происходит в столице Поморья

Жители многоквартирных домов Архангельска жалуются на появившихся тараканов и клопов. Насекомых подбрасывают с сопроводительными письмамиАрхангелогородцы в соцсетях стали жаловаться на странные совпадения.

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