Жителям Архангельска подбрасывают листовки и тараканов: что происходит в столице Поморья

Жители многоквартирных домов Архангельска жалуются на появившихся тараканов и клопов. Насекомых подбрасывают с сопроводительными письмамиАрхангелогородцы в соцсетях стали жаловаться на странные совпадения.
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