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«Всё для фронта, всё для победы». Способна ли Россия к мобилизации?

«Всё для фронта, всё для победы». Способна ли Россия к мобилизации?

Современная политическая и даже военная власть в России всячески избегает мобилизации, хотя спецоперация на Украине очевидно требует поддержки всего российского общества, пишут авторы газеты «Суть времени» в Сводках с театра военных действий.

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