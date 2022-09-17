«Всё для фронта, всё для победы». Способна ли Россия к мобилизации?

Современная политическая и даже военная власть в России всячески избегает мобилизации, хотя спецоперация на Украине очевидно требует поддержки всего российского общества, пишут авторы газеты «Суть времени» в Сводках с театра военных действий.
Современная политическая и даже военная власть в России всячески избегает мобилизации, хотя спецоперация на Украине очевидно требует поддержки всего российского общества, пишут авторы газеты «Суть времени» в Сводках с театра военных действий.
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